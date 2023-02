ZUS wypłaci pieniądze za trzy lata wstecz. Ostatni moment na złożenie wniosku

Aby ubiegać się o wyrównanie należy szybko złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u. Do dokumentów powinno się dołączyć oświadczenie wyrażające chęć przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wsteczną. W tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ERO, który dostępny jest na stronie internetowej ZUS oraz we wszystkich oddziałach instytucji.