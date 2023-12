Związała się z młodszym o 46 lat. Teraz na oku ma kolejnego kandydata

Nie wierzyła w złe intencje młodego mężczyzny

Iris poznała Mohameda na facebookowej grupie dla ateistów. Szybko nawiązała z nim relację, a następnie poleciała do niego do Egiptu. Mężczyzna czekał na nią z kwiatami i zachwycał się emerytką. Po miesiącu podróżowania para pobrała się, a następnie 38-latek przeniósł się do domu Iris w Anglii.