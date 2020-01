WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 życzenia noworoczne Joanna Kobylańska 31-12-2019 (12:50) Życzenia noworoczne na 2020 rok. Proste, zabawne i wzruszające powinszowania Pożegnanie starego roku i huczne witanie nowego, najczęściej sprzyja pewnym refleksjom związanym z wydarzeniami, które miały miejsce właśnie w mijającym roku. Sylwester to wyjątkowy dzień, gdy oprócz zabawy, składamy sobie życzenia noworoczne. Warto pomyśleć o tym, jakich użyć słów, aby swoim najbliższym powinszować przyjścia 2020 roku. Poniżej znajdziesz przykłady ciekawych wiązanek życzeniowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sylwestrowe zimne ognie (Pixabay.com, Fot: CC0 License) Życzenia noworoczne to doskonały sposób na to, aby powitać Nowy Rok z uśmiechem na ustach. W końcu składamy sobie najserdeczniejsze życzenia z tej okazji i wzajemnie pokładamy nadzieję, że kolejne 12 miesięcy będą lepsze od poprzednich. Życzenia noworoczne nie muszą być patetyczne, ponieważ sympatyczne i zabawne gratulacje z okazji powitania 2020 roku także się sprawdzą. Poszukaj poniżej inspiracji dla życzeń. Życzenia noworoczne w wersji klasycznej „Życzę, żeby spełniały się marzenia - te małe, o których wstydzimy się mówić głośno i te wielkie, które być może teraz wydają się niemożliwe. Życzę także spełniania życiu zawodowym, realizacji planów i wspinania się po drabince kariery. A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa”. Powyższy przykład życzeń noworocznych na pewno przypadnie do gustu wielu osobom, które są z natury bardziej powściągliwe i raczej kojarzą się z tradycyjnym podejściem. W związku z tym, tego typu powinszowania możesz złożyć bliskim i przyjaciołom lubiącym niewymuszone gratulacje. Dzięki temu nie tylko przekażesz im wspaniałe życzenia, ale również podkreślisz, że są dla ciebie ważni. Takie życzenia noworoczne są uniwersalne, więc nikogo nie urazisz. Życzenia noworoczne wariant rymowany „Nowy Rok dziś niesie wiele życzeń w darze.

Wyjdź mu dumnie naprzeciw a wszystko pokaże.

Ma dla Ciebie miłość, szczęście i szacunek

I szczery uśmiech – na wszystko ratunek.

Niech każdy jego dzień nowy i świeży

Będzie bardzo radosny i powoli bieży.

Ciesz się każdą chwilą i tańcz dziś wesoło,

Niech Ci miłość i przyjaźń kwitnie wokoło”. Rymowane życzenia noworoczne to wyjątkowy sposób na złożenie gratulacji osobom z bardzo bliskiego otoczenia. Powitanie Nowego Roku jest w końcu pretekstem do zabawy do białego rana oraz radością z powodu zakończenia starego. Wykorzystaj tę unikatową sytuację do tego, aby życzenia noworoczne składane najbliższym, zapadły im w pamięć na każdy dzień. Życzenia noworoczne dla śmieszków „Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca,

kiedy w Nowym Roku pamięć wraca”. Jeśli przepadasz za dowcipnymi życzeniami, noworoczne powinszowania także powinny mieć podobny charakter. Sylwester i Nowy Rok sprzyja szaleństwu, więc nie musisz sztywno trzymać się ram związanych z typowym składaniem życzeń noworocznych. Noc z 31 grudnia na 1 stycznia to czas beztroski, a zabawne wyrazy pamięci jak najbardziej są na miejscu. Życzenia noworoczne w formie SMS-a „Kiedy Nowy Rok nadchodzi,

kieliszeczek nie zaszkodzi,

Kufel piwa to za mało,

Litr szampana by się zdało.

Trzeba opić wszelkie troski,

By następny rok był boski”. Taki lekki wierszyk w formie życzeń noworocznych wysłany drogą mailową albo SMS-em, to idealny pomysł na niezobowiązujące złożenie gratulacji na Nowy Rok. W końcu każdy marzy o tym, aby kolejne miesiące były obfite w radosne wydarzenia oraz pozbawione trosk. Niech wiadomość z życzeniami noworocznymi będzie zapowiedzią wspaniałych zmian w niedalekiej przyszłości dla każdego. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne