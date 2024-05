Żyją w poliamorycznym związku. Mówią, co jest najtrudniejsze

Alana i Kevin zostali parą w 2017 roku. Jak wyznała na łamach "Newsweeka" kobieta, po pewnym czasie zrozumiała, że chciałaby spróbować relacji z inną kobietą. Zamiast się jednak rozstać, zaproponowała swojemu chłopakowi otwarcie związku, na co ten się zgodził.

W 2020 roku, za pomocą aplikacji specjalizującej się w poliamorycznych randkach, poznali Megan. Choć para zakładała, że będzie to tylko przelotny romans, kobieta zrobiła na nich takie wrażenie, że postanowili przekształcić relację w związek i od 2021 roku zamieszkali we trójkę.

Jak przyznała Alana - fakt, że razem z Kevinem tworzyli związek od trzech lat, był początkowo trudny dla Megan, jednak ta otwarcie mówiła o swoich odczuciach, a oni zrobili wszystko, by nie była osamotniona.

"Staraliśmy się, żeby czuła się mile widziana. Ustaliliśmy nową datę rocznicy, aby wiedziała, że jesteśmy w związku we trójkę" - tłumaczyła w "Newsweeku" Alana.

"Kocham zarówno Kevina, jak i Megan i teraz widzę miłość, jaką darzą siebie nawzajem, jako coś pięknego. Daje mi to więcej szczęścia" - wyznała.

"Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że to normalny związek. Poliamoria jest tematem tabu i ulega seksualizacji, ale dla nas jesteśmy jak zwykła para, tylko z trzema osobami. Wydaje nam się to bardzo normalne" - przyznała Alana.

Czekała z seksem do ślubu. Tak nadrabia "stracony czas"

Czekała z seksem do ślubu. Tak nadrabia "stracony czas"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl