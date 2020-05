Żywiec Zdrój z całkowicie nową odsłoną klasycznej wody niegazowanej w kampanii „Zrównoważona przez naturę”

„W kampanii „Zrównoważona przez naturę” zależało nam na podkreśleniu tych elementów, które decydują o wyjątkowości naszej wody. Przenieśliśmy konsumentów do nietkniętej przez człowieka żywieckiej przyrody, gdzie to właśnie natura o wszystkim decyduje. Co więcej, nowa kreacja telewizyjna przygotowana została w 100% z materiałów z recyklingu – do jej realizacji zdecydowaliśmy się wykorzystać wyłącznie dostępne już materiały, zamiast tworzyć nowe. Dzięki temu ograniczyliśmy nasz ślad węglowy przy tej produkcji praktycznie do zera” – mówi Klaudia Krawczyk, Brand Manager Żywiec Zdrój.