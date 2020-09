WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 tarothoroskopnumerologiaprzepowiednie Agnieszka Mazur-Puchała 2 godziny temu 17 września zaczyna się piąty rok według numerologii. To dla nas czas sporych zmian – Każdy rok numerologiczny (a mamy ich dziewięć) charakteryzuje się innymi właściwościami. Główną cechą tego roku będzie słomiany zapał. Będziemy mogli zaobserwować rekordowe ilości zaręczyn i ślubów. Niestety, często nie będą to jednak udane związki – zapewnia polski tarocista i numerolog, Łukasz Chariasz. Co więc nas czeka w nadchodzących miesiącach? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 58 proc. Polaków przyznaje, że wierzy w horoskopy i przepowiednie wróżek (Pixabay) Według portalu Bankier.pl Polacy wydają na usługi wróżek i jasnowidzów ok. 2 mld zł rocznie. To dane z 2018 roku. Jak się okazuje, 58 proc. z nas przyznaje, że wierzy w horoskopy i przepowiednie wróżek. Koronawirus i krzywa zachorowań Wszyscy wiemy, że Nowy Rok zaczyna się 1 stycznia. Ale to nie tyczy się numerologii. O co w tym chodzi? Istnieje wiele szkół numerologicznych, które mają własne teorie dotyczące zmiany lat numerologicznych. Najpowszechniejszą datę wyznacza jednak nów księżyca w znaku Panny, który najczęściej przypada na połowę września. Wielu światowej klasy numerologów uważa, że ten konkretny nów to początek zmian, które zamanifestują się w życiu każdego z nas w kolejnych miesiącach. Każdego roku zmieniają się lata numerologiczne, które w sposób zdecydowany przyciągają określone wydarzenia takie jak śluby, ciąże czy rozwody. Każdy rok numerologiczny (a mamy ich dziewięć) charakteryzuje się innymi właściwościami. Który rok numerologiczny żegnamy? I w jakim znajdziemy się teraz? 17 września kończy się czwarty rok numerologiczny — czas stagnacji, ograniczenia i planowania. Zapisał się on w naszej historii jako okres zahamowania i restrykcji na każdym polu. Od 17 września energie zmieniają się. W kolejnych miesiącach znajdziemy się pod wpływem piątego roku numerologicznego, co oznaczać może ogromne światowe zmiany, ruch, dynamikę i przyspieszenie. Z punktu widzenia numerologii czeka nas bardzo niepewny, nerwowy oraz chaotyczny czas. Uważasz, że to będzie dobry rok? Zmiany, które nadchodzą, nie są złe. One uczą nas jak stawać się coraz lepszymi. Taka nauka wymaga elastyczności w percepcji. I właśnie w tej intelektualnej niezależności jest siła. Ale trzeba będzie uważać na wszelkiego typu agresję. Niestety jest ona dosyć częstą i powszechną techniką zdobywania w piątym roku numerologicznym. Nadmierna siła, dominacja, chodzenie po trupach do celu to największe minusy, z którymi przyjdzie nam się zetknąć. Na co ten czas jest dobry? Śluby, inwestycje, przeprowadzki? Główną cechą tego roku będzie słomiany zapał. Będziemy mogli zaobserwować rekordowe ilości zaręczyn i ślubów. Niestety, często nie będą to jednak udane związki. Obudzi się w nas teraz silna potrzeba bliskości, stąd też będzie się rodzić więcej dzieci. W sferze inwestycji nie jest to najlepszy moment na postawienie wszystkiego na jedną kartę. Świat i mechanizmy nim rządzące nie będą napawać inwestorów optymizmem. Podobnie w przypadku giełdy czy kursu walut – będą one notowały bardzo duże spadki. Przestrzegam również przed braniem wieloletnich kredytów, które zablokują plany na przyszłość. Nowy rok numerologiczny będzie sprzyjał wyjazdom, zmianie adresu zamieszkania oraz pracy. Czy możemy pokusić się o prognozę dla Polski? Polskę, podobnie jak wiele innych krajów, czeka bardzo trudny i nerwowy rok. Piąty rok numerologiczny to taki czas, w którym może wydarzyć się dosłownie wszystko. Począwszy od strajków, które staną się częstą praktyką Polaków, na poważnych zmianach w parlamencie skończywszy. Uważam, że ten rok przyniesie poważne problemy dla obecnego obozu władzy. Zostaną odkryte istotne nadużycia, co spowoduje gwałtowny spadek poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Mam nieodparte wrażenie, że będzie to rok zmian i przewartościowania. Świat po koronawirusie będzie już zupełnie nową rzeczywistością. Polska znajdzie się na bezpiecznej pozycji geopolitycznej, natomiast będziemy obserwować próby zmian granic, które to będą budziły skrajny sprzeciw największych organizacji światowych. Bardzo ważną rolę w tym zakresie odegra Rosja i Chiny. Upadnie wiele dyktatorskich reżimów. Co ten nowy rok numerologiczny może nam przynieść w codziennym życiu? Piąty rok numerologiczny to czas transformacji i prób układania sobie życia na nowo. Wielu postanowi dokonać radykalnych zmian. To czas zindywidualizowanych pomysłów i koncepcji. Powstaną nowe firmy, nie wykluczam również ogromnych odkryć naukowych, w tym też kosmicznych, które zmienią nasze postrzeganie świata. Zrodzą się nie tylko nowe teorie, ale również ich praktyczne zastosowanie. Ludzkość z jednej strony bardzo się rozwinie, z drugiej zaś świat, w którym przyjdzie nam żyć stanie się bardzo nerwowy i ograniczający nasze swobody. W tym czasie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kolizje komunikacyjne, ponieważ pośpiech, który będzie nam towarzyszył sprzyja nadmiernemu ryzyku, które w tym roku się nam nie opłaci. W aspektach zdrowotnych proszę przyjrzeć się jednostkom chorobowym wynikających z drzewa genealogicznego, czyli chorobom dziedzicznym. To czas, w którym ludzie rekordowo oddadzą się nałogom i używkom. Na światło dzienne wyjdzie również wiele skandali o podłożu seksualnym. Numerologia dzieli ludzi na dziewięć wibracji. Czy dla każdej z nich ten rok będzie nieco inny? Tak, to działa podobnie jak w przypadku znaków zodiaku w astrologii. Wibrację obliczamy na podstawie daty urodzenia. Dodajemy do siebie wszystkie cyfry. Na przykładzie: 16.04.1959. 1+6+4+1+9+5+9=35=3+5=8. Przygotowałem dla WP Kobieta krótki horoskop dla każdej wibracji: 1 - czeka cię naprawa relacji rodzinnych i towarzyskich. Będzie to czas zrównoważony i harmonijny. Możliwy jest ślub, ciąża oraz rozstanie w związku, w którym ewidentnie wypaliło się uczucie. 2 - czeka cię rok odkryć i fascynacji rozwojem duchowym oraz osobistym. To świetny czas na zmianę miejsca zamieszkania, pracy czy życiowego towarzysza. Przed tobą czas wyjazdów i zawodowych sukcesów, o ile wykażesz się oryginalnością i elastycznością. 3 - twoje życie nabierze rumieńców. To doskonały czas na otwarcie nowego biznesu czy zakup domu lub innej nieruchomości. Będziesz posiadać magnetyczną siłę i jeśli wykorzystasz swój potencjał, możesz osiągnąć niebywały sukces. Nie zapominaj jednak o rodzinie, bo natłok obowiązków zdominuje twój czas. 4 - zakończysz teraz coś, co było dla ciebie ciężarem. Rozwiążesz stare sprawy, które blokowały twój rozwój. To dobry czas na zmianę pracy, przeprowadzkę lub wyjazd. Uporządkuj swoje sprawy rodzinne i majątkowe. Uważaj na sprawy urzędowe. 5 – czeka cię fantastyczny czas, w którym będziesz mógł zacząć wszystko od nowa. Możliwe jest powiększenie rodziny! Istnieje ryzyko kłopotów rodzinnych dotyczących mienia. Wielu samotnych znajdzie swoją życiową miłość. 6 - skupisz się głównie na kwestiach rodzinnych i zdrowotnych. Twój wrodzony takt i dyplomacja pomogą ci w pośredniczeniu między stronami jakiegoś sporu. Koniecznie zwróć uwagę na swoje zdrowie, w tym na kwestie hormonalne i dziedziczne. W tym roku uważaj na relacje z kobietami, które mogą próbować wykorzystać twoje słabości. 7 - możesz spodziewać się cudownego czasu, przepełnionego radością, beztroską i niekończącą się przygodą. Jesteś w roku spełniających się życzeń. Myśl i mów pozytywnie. Wykorzystaj ten czas na spotkania z ludźmi i przełamanie swojej introwertycznej natury. 8 - czeka cię wiele okazji do pracy, nie tylko zawodowej. Nie zaniechaj takich działań, bo zależeć od nich będzie kolejnych pięć lat twojego życia. Tam, gdzie wymagana jest twoja uwaga, koncentracja czy interwencja działaj i nie zastanawiaj się zbyt długo. 9 - staniesz przed szansą życiowych zmian. Możliwe są przeprowadzki, zmiany pracy lub nawet kraju zamieszkania. Postanowisz ułożyć sobie życie na nowo, ale już na własnych warunkach. Będzie to czas konfliktów, buntu i niezgody w kwestiach światopoglądowych i obyczajowych. Uważaj na wypadki komunikacyjne. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze