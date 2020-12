19-latka udawała "sztuczną Angelinę". Grozi jej 10 lat w więzieniu

Młoda Iranka znana pod pseudonimem Sahar Tabar została aresztowana. Wszystko przez... za zabawę w upodobnianie się do Angeliny Jolie. Nastolatce grozi nawet do 10 lat więzienia, a zarzuty, jakie są przed nią stawiane to m.in. promowanie przemocy. Sprawę nagłośniła irańska dziennikarka i działaczka na rzecz praw kobiet Masih Alinejad.

Nastoletnia Iranka może spędzić 10 lat w więzieniu (Getty Images, instagram @sahartabar.before, Fot: Getty Images, @sahartabarbefore)