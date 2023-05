20 lat temu wygrała "Idola". Od tego czasu sporo się u niej zmieniło

Alicja Janosz to jedna z gwiazd pierwszej edycji "Idola". 17-latka niestety nie zrobiła tak oszałamianej kariery jak jej niektórzy koledzy z Szymonem Wydrą i Eweliną Flintą na czele. To jednak nie oznacza, że zrezygnowała z muzyki, która od dziecka była jej największą pasją. Sprawdziliśmy, co dziś robi laureatka programu, który przed laty otworzył artystom wiele drzwi.