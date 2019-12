27-latka utrzymuje rodziców. Chce poślubić bogatego mężczyznę, którego nie kocha

"Dobrze się dogadujemy, mamy wspólne tematy, zainteresowania, jesteśmy bratnimi duszami. Jest jeden problem. Nie kocham go. Czy wyszłybyście za mąż za fajnego i bogatego mężczyznę, gdybyście go nie kochały?" - opisuje swoją historię na forum WP Kafeteria.

"Znamy się już ponad rok, ale on liczy na coś poważniejszego. Chce być oficjalnie razem, a potem ślub. Zarabia krocie. Mogę mieć dostęp do dużych pieniędzy, przeprowadzić się do jego willi. Otwierają się przede mną wszystkie drzwi, bo facet ma dobrze prosperującą firmę. Jest tylko jeden problem. Nie kocham go. Podoba mi się fizycznie, ale to nie będzie ślub z miłości, tylko z rozsądku. Wolę go jako przyjaciela".