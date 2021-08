41-latek z Tarnobrzega strzelał do sąsiadki na klatce. Powód bulwersuje

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grożą mu trzy lata więzienia. Do zdarzenia doszło na klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu. Agresywny 41-latek najpierw zaczął rzucać zaadresowanymi do sąsiadki inwektywami. Następnie, stojąc na własnym balkonie, rzucił w kobietę doniczką. Jego kolejnym krokiem było dobijanie się do jej mieszkania, a następnie – gdy wyszła na klatkę – próby strzelenia do niej z wiatrówki.