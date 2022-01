56-letnia Paulina Porizkova promuje naturalność: Kobieta bez poprawek to inny rodzaj piękna

"Mogłabym zrobić z siebie wieczną 39-latkę, ale się na to nie zdecyduję. Dlaczego? Wierzę, że nasze dojrzewające twarze i ciała to nie walące się na głowy sufity, które wymagają natychmiastowej korekty i zmiany. To jedynie inny rodzaj piękna. Kobieta bez poprawek to po prostu inny rodzaj piękna, który należy celebrować. Nie neguje to jednak piękna żadnej kobiety, która ma prawo sama zadecydować, czy chce pomóc naturze. My jako kobiety musimy się nawzajem wspierać" - tłumaczy Paulina Porizkova - modelka i aktywistka.