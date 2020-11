Abdykacja królowej Elżbiety? To "zakazane słowo"

"Abdykacja" ma być "zakazanym słowem", którego nie można wypowiadać przy królowej Elżbiecie. Monarchini jest podobno zdeterminowana, by służyć "aż do swojej śmierci". Jest to zresztą zgodne z obietnicą, którą złożyła jeszcze jako młoda kobieta. Wygląda na to, że całe dekady panowania nic w tej kwestii nie zmieniły. Brytyjska królowa nie zamierza odsunąć się w cień i zrezygnować z władzy.

Najdłużej panująca kobieta w historii

Prawowitym następcą Elżbiety II jest jej syn, 72-letni książę Karol. Kolejny w linii sukcesji do brytyjskiego tronu jest książę William. Ze względu na to, jak obaj Windsorowie odbierani są przez Brytyjczyków, często sugeruje się, że ostatecznie to właśnie synowi Karola przypadnie zaszczytne miano następcy królowej Elżbiety. Może do tego dojść, jeśli Karol zrzeknie się prawa do tronu. Czy człowiek, który przez tyle lat czekał, aż wyjdzie z cienia swojej matki i zacznie sprawować realną władzę w państwie, taka możliwość w ogóle wchodzi w grę? Informatorzy sugerują, że tak.