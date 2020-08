Adam Sztaba o swoim synu. "Nie mam wątpliwości, że będzie muzykiem"

Syn Doroty Szelągowskiej i Adama Sztaby

W jednym z ostatnich wywiadów Adam Sztaba przyznał, że widzi w swoim synu przyszłego muzyka. Podkreślił, że to nie dlatego, że on próbuje wymusić na nim pasję do grania, ale po prostu widzi, jak ten reaguje na dźwięki, jak szybko się uczy i jakie umiejętności już posiada. "Widzę co się z nim dzieje. Gra na fortepianie, może jeszcze nie biegle. Powtarza trudne frazy, jak śpiewa. Więc on związek z muzyką będzie miał na pewno. Jaki? Nie wiem. Może będzie grał, może będzie dyrygował, może będzie reżyserem dźwięku. Nie wiem, natomiast nie mam wątpliwości, że będzie muzykiem" – powiedział Sztaba w rozmowie z Jastrząb Post o talencie syna.