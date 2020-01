WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 adele oprac. Karolina Błaszkiewicz 2 godziny temu Adele schudła 45 kilogramów. Zdradziła to swoim fankom Adele po rozstaniu z mężem przeszła na dietę i intensywnie ćwiczyła. Efekty widać gołym okiem – gwiazda cieszy się nową sylwetką. Podekscytowana piosenkarka opowiedziała o swojej przemianie fankom, które przebywały w tym samym kurorcie, co ona. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Adele tak wyglądała rok temu (Getty Images) 31-letnia Adele w ostatnich miesiącach przeszła wielką metamorfozę. Od kilku miesięcy stawia na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Zawsze sprawiała wrażenie, że dobrze czuje się w swoim ciele. Dzisiaj wydaje się jednak, że nigdy nie lubiła siebie bardziej niż teraz. W święta Bożego Narodzenia pokazała się w zupełnie nowym wydaniu. Świat obiegły zdjęcia gwiazdy z karaibskiej wyspy Anguilla. Spędziła tam sylwestra w towarzystwie przyjaciół, piosenkarza Harry’ego Stylesa i komika Jamesa Cordena. Adele zdradziła, ile schudła Artystka nie stroniła jednak od fanek. Mało tego, sama do nich podchodziła. Dwie z nich miały szczęście spotkać ją w plażowym barze. – Zagadała mnie i moją przyjaciółkę, rzucając: Co mogę dla was zrobić, dziewczyny? – wspomina Lexi Larson w rozmowie z magazynem "People". Wielbicielki gwiazdy były bardzo podekscytowane rozmową. Ta trwała kilkanaście minut. – Potem zawołała Harry’ego Stylesa, żeby też z nami usiadł. Zrobiliśmy sobie zdjęcie we trójkę – dodaje kobieta. Mówi również, że Adele zwierzyła się, ile schudła. – Powiedziała nam, że zrzuciła jakieś 45 kilogramów i że to dla niej szalenie pozytywne doświadczenie – relacjonuje fanka. Adele – jak schudła? Instruktorka Adele, Camila Goodis, zdradziła, co zrobiła piosenkarka, by wyglądać tak, jak teraz. – Nie sądzę, żeby była wielką fanką ćwiczeń, ale zmieniła swój styl życia i jestem przekonana, że 90 proc. jej sukcesu to dieta – powiedziała w rozmowie z "The Sun" trenerka. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne