Afera z Wishbone. Autorka bloga soie.pl opublikowała treść wiadomości. Korwin Piotrowska przypomina o Jessice Mercedes

Przypominamy, że Jessica Mercedes mierzy się z kryzysem wizerunkowym i walczy o przetrwanie. Okazało się, że koszulki z linii Basic jej modowej marki Veclaim, wbrew zapewnieniom, wcale nie są produkowane w Polsce. Pod metką z logo Veclaim klientki znalazły logo popularnej w latach 90. marki Fruit of The Loom z charakterystycznymi owocami. To amerykańska firma, której koszulki można kupić za kilkanaście złotych. Dostępne obecnie t-shirty Veclaim kosztują minimum 199 zł. Na tym nie koniec...