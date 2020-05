Polska marka zamawia z Chin i oszukuje klientów? Mamy oświadczenie Wishbone

Dagmara Sierańska i Zuzanna Krasnodębska znalazły się w podobnej sytuacji, co Jessica Mercedes. Jest tylko jedna różnica. I to znacząca. Właścicielki Wishbone nie schowały głowy w piasek, tylko szybko zareagowały na to, co się dzieje. To złota zasada, aby od razu odpowiadać, ale w taki sposób, by nie tracić DNA marki. W swoim oświadczeniu właścicielki marki poinformowały, że od początku istnienia Wishbone stawiały na współpracę z lokalnymi dostawcami i rzemieślnikami jubilerstwa. Dlatego też zdecydowały się usunąć z oferty sklepu produkty, które można również znaleźć na chińskich stronach.