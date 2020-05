Afera z Wishbone. Paulina Górska: Cieszy mnie dyskusja, ale nie oszukuję się, że jesteśmy w trakcie jakiejś rewolucji

Magda Waluch, autorka bloga Soie.pl, pokazała screeny wiadomości od klientki Wishbone Jewellery, która odkryła, że owa firma prawdopodobnie sprzedaje biżuterię po zawyżonej cenie. Skąd ten wniosek? Otóż kilka identycznych produktów znalazła na AliExpress. Waluch zwróciła się do właścicielek Wishbone z prośbą o komentarz.

Dagmara Sierańska i Zuzanna Krasnodębska niedługo później wysłały do naszej redakcji poniższe oświadczenie:

"Firma Wishbone nigdy nie prowadziła importu towarów z Chin. Od początku istnienia marki przykładałyśmy dużą wagę do tego, aby nasze produkty były wyjątkowe i unikalne. Współpracujemy tylko z lokalnymi dostawcami i rzemieślnikami jubilerstwa. Po weryfikacji z jednym z dostawców ustaliłyśmy, że w swojej ofercie posiadamy produkty, które są dostępne również na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej.

W związku z tym postanawiamy, że w dniu dzisiejszym wycofujemy te produkty z naszego sklepu. Wszystkie osoby, które je zakupiły, mogą oczywiście dokonać zwrotu. Ta sytuacja daje nam jeszcze więcej siły i motywacji do działania oraz rozwoju naszej dotychczasowej już siedmioletniej pracy nad marką Wishbone.

Ekoaktywistka Paulina Górska, którą na Instagramie śledzą 33 tys. osób, wypowiedziała się na temat zamieszania wokół Wishbone. "Nie będę się specjalnie znęcać, tylko napiszę, że nie rozumiem części o lokalnych dostawcach i rzemieślnikach. Czy w sensie, że dostawca kupował produkty z Chin? I oszukał markę, bo deklarował, że produkuje na miejscu? Trochę to skomplikowane" – oceniła.

Górska dodała, że choć cieszy ją fakt, że zwraca się uwagę takim markom Wishbone czy wcześniej Veclaim. Jej zdaniem, to dobitnie pokazuje, jak zmieniamy swoje podejście do mody i że naprawdę stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Aktywistka nie ma jednak złudzeń, że te sytuacje odmienią polski rynek mody. "To przyśpiesza dobre zmiany. Ale nie oszukuję się, że jesteśmy w trakcie jakiejś rewolucji" – napisała.