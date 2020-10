Agata Kornhauser-Duda spotkała się z seniorami. Świętowała Dzień Osób Starszych

Pierwsza dama spotkała się z seniorami

Z kolei Agata Kornhauser-Duda podkreślała, że jako społeczeństwo "powinniśmy tworzyć seniorom jak najlepsze warunki, od tego co zbudujemy dziś będzie zależała także nasza przyszłość". - To państwo wytyczyliście ścieżki, którymi my teraz podążamy, stąd tak ważne jest żebyście dzielili się państwo swoim doświadczeniem z młodszymi – stwierdziła. Dodała, że bardzo cieszy się z tego, że coraz więcej osób w Polsce zdaje sobie sprawę z wielkiego potencjału starszego pokolenia i inicjatyw skierowanych do seniorów pojawia się coraz więcej.