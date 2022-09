Agata Kornhauser-Duda była w Ukrainie. Spotkała się z dziećmi w szkole, odwiedziła też szpital.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda pojechała z wizytą do Ukrainy, gdzie spotka się z uczniami i nauczycielami polskich szkół we Lwowie. Małżonka Prezydenta Polski przekazała także sprzęt medyczny dla jednego z lokalnych szpitali i poprzez rozmowy okazała wsparcie jego pacjentom. To jest jej drugi wyjazd do Ukrainy od czasu wybuchu wojny.