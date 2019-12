Agata Kornhauser-Duda znów pokazała klasę. Nieprzypadkowo włożyła taki żakiet

Jakiś czas temu Agata Kornhauser-Duda została nazwana przez zagraniczne media "ikoną mody". Tym razem po raz kolejny zaskoczyła stylizacją. Choć całość prezentowała się dość klasycznie, wybór niebanalnego żakietu był strzałem w dziesiątkę.

W tym roku głównym hasłem uroczystości było "Światło, które daje moc". Te słowa miały nawiązywać do mowy Jana Pawła II wygłoszonej na krakowskich Błoniach w 1979 r. – To światło daje moc. O tej mocy najlepiej wiedzą harcerze i żeglarze, którym światło gorejące gdzieś w ciemności przynosi nadzieję, siłę i wiarę w wytrwanie – mówił Andrzej Duda podczas spotkania.

Podczas uroczystości pierwsza dama miała na sobie klasyczną ołówkową spódnicę do kolan w czarnym kolorze i żakiet w odcieniach brązu i beżu. Za sprawą dużych złotych guzików symetrycznie umieszczonych w przedniej części i pagonów na ramionach marynarka bardzo przypominała harcerskie mundury gości Pałacu Prezydenckiego.

To kolejny raz, kiedy Agata Kornhauser-Duda pokazała, że zawsze ubiera się stosownie do okazji, a czasem w swoich stylizacjach bezpośrednio nawiązuje do tematyki spotkania, w którym bierze udział. Wystarczy przypomnieć sobie dość odważny wybór kreacji podczas wizyty w Białym Domu u Melanii i Donalda Trumpów czy kwiecistą marynarkę, którą prezydentowa miała na sobie w czasie obchodów Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach.