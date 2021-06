Agnieszka Robótka-Michalska. Przed laty była u szczytu sławy, zrezygnowała z powodu roli

Duże szanse

Gdy miała kilka lat, przeniosła się z rodzicami do Brazylii, gdzie nauczyła się portugalskiego i francuskiego. Później jej matka chciała, aby córka w kierunku lingwistyki i nawet sama zaniosła jej papiery do Instytutu Lingwistyki Stosowanej na UW. Jednak Agnieszka miała inny pomysł na siebie - postanowiła zostać aktorką i ku zaskoczeniu mamy, dostała się do Akademii Teatralnej w Warszawie.