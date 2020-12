Aktorka z Gry o Tron apeluje: Rodziłam w maseczce, więc dacie radę w niej w sklepie

Sophie Turner zachęca fanów do noszenia maseczek

Aktorka w najnowszym nagraniu opublikowanym na swoim profilu na Instagramie zwróciła się do swoich fanów z prośbą o to, by zasłaniali twarz w przestrzeni publicznej. Turner podkreśliła, jak istotne jest to, by chronić siebie i swoich bliskich.