WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne jak spędzić ferie + 1 jak nietypowo spędzić ferie Joanna Kobylańska 31-12-2019 (12:00) Aktywne ferie zimowe. Poznaj 3 nietypowe pomysły, jak dynamicznie spędzić ferie Już niedługo zaczynają się ferie zimowe, na które większość uczniów czeka z niecierpliwością. Jednak w praktyce 2 tygodnie laby od szkoły oznacza sprawne zorganizowanie czasu dzieciom i młodzieży, aby dobrze spędziły swoją zimową przerwę i niezbyt się nudziły. Jeśli planujesz wyjazd w góry, koniecznie pomyśl o nietypowych pomysłach, które zaktywizują całą rodzinę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ferie zimowe 2019 zostaną podzielone na 4 tury. Pierwsza z nich rozpocznie się 14 stycznia, a ostatnia 9 lutego. (iStock.com) Nietypowe pomysły, jak spędzić ferie na pewno są ciekawsze niż standardowe rozwiązania. Nie tylko będą znacznie kreatywniejsze, ale także na długo zapadną w pamięć i będą kojarzyć się pozytywnie. Wyjazd w góry nie musi od razu oznaczać klasycznej jazdy na nartach, bo istnieją także inne, równie aktywizujące sposoby na ferie zimowe. Jakie? Przekonaj się sama. Nietypowe pomysły na ferie – psi zaprzęg Ciekawym i nietypowym pomysłem na spędzenie ferii zimowych jest skorzystanie z tzw. mushingu, czyli psiego zaprzęgu. To wspaniała alternatywa dla klasycznego zimowego kuligu, z tą oczywiście różnicą, że zamiast koni są psy. Przeżycia związane z mushingiem są niezapomniane i na pewno na bardzo długo pozostaną miłym wspomnieniem. Coraz więcej ośrodków górskich oferuje mushing, ale co ciekawe także na Kaszubach i Mazurach możesz skorzystać z psiego zaprzęgu. Koszt takiego przejazdu jest niewielki, co tym bardziej zachęca do wzięcia udziału w takiej aktywności. Jak na razie mushing jest nietypowym pomysłem na ferie, ale na pewno za jakiś czas okaże się standardem. Nietypowe pomysły na ferie – jazda na dętkach i skitouring Skutery śnieżne powoli odchodzą do lamusa, za to powracają w wielkim stylu różnego rodzaju zjazdy na sankach lub dętkach. To szczególnie atrakcyjna propozycja na nietypowe spędzanie ferii dla najmłodszych pociech, które uwielbiają takie zabawy. Jazda na dętkach jest dostępna w Karpaczu, gdzie również młodsze towarzystwo odkryje prawdziwe igloo czy wieżę obronną. Z kolei skitouring coraz częściej pojawia się w ofertach stoków narciarskich. To nic innego, jak wędrówka po górach, ale na nartach. Każdy z uczestników otrzymuje specjalne biegówki, aby podczas wchodzenia nie doszło do zsuwania się. Biegówki są wyposażone w podkładki uniemożliwiające ześlizgiwanie, natomiast po wejściu do wyznaczonego celu, zamieniane są na zjazdówki. Dzięki temu, nietypowy sposób na spędzenie ferii skitouring, aktywizuje wszystkie mięśnie klatki piersiowej oraz ramion, a przy tym zapewnia niezapomniane wrażenia i piękne widoki. Nietypowe pomysły na ferie – slalom w stylu retro Jeśli lubisz powroty do przeszłości (szczególnie w modzie), pomyśl o atrakcji ze Szklarskiej Poręby. Tam właśnie możesz wziąć udział w zawodach retro, gdzie każdy z uczestników musi założyć strój z minionych epok oraz otrzymuje sprzęt jak za dawnych lat. Dzięki temu zyskasz niewątpliwą okazję do podziwiania wspaniałej mody retro, np. kobiety najczęściej startują w spódnicach. W tym nietypowym pomyśle na ferie, specjalne jury ocenia nie tylko czas, ale styl przejazdu oraz prezentację zawodnika. Jak możesz się domyślać, retro slalom dostarcza wiele śmiechu, radości i mnóstwo widzów. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne