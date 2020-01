Aneta znalazła w telefonie męża zdjęcia innych kobiet. Nie ukrywał, że je ogląda

– Mój mąż od dawna ogląda zdjęcia różnych kobiet w sieci – wyznała Aneta. Rozczarowana przyznała, że zdjęcia nagich kobiet towarzyszą im nawet w trakcie zbliżenia.

Jej mąż przegląda zdjęcia innych kobiet (123RF)

Zrozpaczona użytkowniczka forum WP Kafeteria podzieliła się z forumowiczami swoim problemem. Jej mąż nie ukrywa, że "kręcą go" – jak pisze Aneta – inne kobiety. Ich zdjęcia są przy nim w trakcie kąpieli, a nawet w trakcie seksu z żoną.

Znalazła zdjęcia innych kobiet w telefonie męża Aneta od razu zapytała męża, o co chodzi, gdy zauważyła zdjęcia w jego telefonie. Przeprosił ją i powiedział, że już nie będzie tego robił. Wytłumaczył się zmęczeniem i potrzebą rozładowania napięcia. Jednak nie wywiązał się ze swojej obietnicy. – Nie zaniedbuje mnie przez to, ale jednak to mnie martwi – wyznała.

Jedna z użytkowniczek napisała, że to nic takiego, że przecież wolno mu patrzeć. – Jestem kobietą i mimo tego, że mam męża od 15 lat, seks 3 razy w tygodniu, to czasem pooglądam porno, bo brak mi dodatkowych bodźców. Mój mąż też to robi i brawo za zaradność – podsumowała.

Znalazł się też głos sprzeciwu. – Ludzie, przestańcie się oszukiwać, pornografia to zło. Gdybyś autorko uważała inaczej, to nie powstałby ten temat na forum. Zaczyna się od tego, co opisujesz, ale mąż będzie potrzebował coraz większych bodźców – nawoływał mężczyzna.

Przewidywał, że mąż Anety będzie spędzał więcej czasu na oglądaniu coraz bardziej wymyślnych i brutalnych filmów i częściej się onanizował, aż w końcu nie będzie w stanie się z nią kochać. Niektóre kobiety uznały, że oglądanie zdjęć czy filmów dla dorosłych to również zdrada.

