Anita Lipnicka pokazała mocne zdjęcie ze spaceru. "Koronawirus w mojej dzielnicy"

Część społeczeństwa już to robi, podobnie jest z noszeniem rękawiczek. Nie każdy wie jednak, co powinien zrobić z nimi po ich zdjęciu. I dlatego widok, który zastała Anita Lipnicka , niestety nie dziwi. Na fotografii, którą piosenkarka udostępniła w relacji na Instagramie, widzimy zużytą rękawiczkę leżącą przy chodniku, a obok walające się butelki po alkoholu i wypalone papierosy.

Lipnicka krótko skomentowała to, co zobaczyła. "Koronawirus w mojej dzielnicy" – czytamy. Główny Inspektorat Sanitarny kilka dni temu opublikował wytyczne ministra klimatu dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem. Wynika z nich jasno, że jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być one dodatkowo zebrane w jeden worek.