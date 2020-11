Anita Szydłowska zapuszczona? Nie była u fryzjera od kilku miesięcy

Anita w programie " Ślub od pierwszego wejrzenia " poznała swojego męża, Adriana. Para do tej pory jest razem i, sądząc po zdjęciach publikowanych na Instagramie, są ze sobą szczęśliwi. W lipcu urodziła się ich córeczka, Bianka. Wcześniej Anita i Adrian zostali też rodzicami Jerzego.

Choć Anita może liczyć na pomoc Adriana przy opiece nad dziećmi, to jednak wciąż brakuje jej na coś czasu. Influencerka przyznaje otwarcie, że lubi o siebie dbać, jednak ostatnio nie wychodziło jej to najlepiej. Efektem braku czasu były pokaźne odrosty, które zobaczyć mogli fani Anita na Instagramie. Okazało się, że świeżo upieczona mama nie była u fryzjera od kilku miesięcy! Sama zainteresowana nie kryła swojego niezadowolenia: "Jak się można tak zapuścić przez dwa i pół miesiąca?" – napisał Anita.

Anita była tak przejęta swoimi włosami, że postanowiła wreszcie wybrać się do fryzjera i zrobić z nimi porządek. Udało jej się wyłuskać kilka godzin, by odwiedzić salon i przejść metamorfozę. Anita zdecydowała się na mocne rozjaśnienie, a przy tym też na modną grzywkę. Nowa fryzura zdecydowanie dodaje jej powagi, ale i elegancji. Blond nie wychodzi z mody. To kolor, który pasuje prawie wszystkim. Niedawno na rozjaśnienie włosów zdecydowała się też między innymi Olga Frycz.