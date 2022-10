Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" niczym modowa influencerka? Założyła hitową bluzkę tego sezonu

Codzienny styl. Anna Bardowska w woskowanych rurkach

Słowo klucz do zdefiniowania stylu Anny Bardowskiej? Prostota. Celebrytkę najczęściej można spotkać w jeansach i koszulkach, które ogrywa modnymi dodatkami. W przypadku tej stylizacji mamy do czynienia z modną alternatywą dla denimowych spodni. To woskowane rurki. T-shirt w jesiennym odcieniu idealnie do nich pasuje, a pasek i torebka na łańcuszku są niezastąpione, aby "zwyczajny" zestaw nabrał klasy.