Anna Czartoryska-Niemczycka pokazała, jak świętowali rocznicę ślub. "Zachowujemy dystans"

1 kwietnia to wyjątkowa data dla aktorki. To tego dnia 7 lat temu stanęła na ślubnym kobiercu i wraz ze swoim ukochanym ślubowali sobie miłość w zdrowiu i chorobie.

"W dniu 7 rocznicy ślubu mąż sprawdza, czy zachowujemy należyty dystans. Na dobre i na złe, do tańca i do różańca, na co dzień i w kwarantannie - tylko z tobą" – napisała w opisie pod fotografią.