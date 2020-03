Anna Lewandowska mówi, jak się wzmacniać. "Osoby niedożywione łatwiej zapadają na infekcje"

Anna Lewandowska apeluje do fanów, aby zadbali o swoją odporność. Podpowiada, jakie składniki powinniśmy wprowadzić do swojej diety.

Przypomniała również internautów o wspomaganiu się naturalnymi składnikami, takimi jak: czosnek, monolaury, olejek z oregano, propolis, tymianek oraz szałwia lekarska. Zdaniem trenerki to właśnie one działają najlepiej na pierwsze symptomy infekcji. Anna Lewandowska doradziła także zażywanie witaminy C, odgrywającej kluczową rolę w pracy układu odpornościowego.