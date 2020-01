Anna Wedzikowska przygotowuje się na sylwestra z córką. Pokój dziewczynki robi wrażenie

WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Anna Wendzikowska przygotowuje się na sylwestra z córką. Pokój dziewczynki robi wrażenie

Anna Wendzikowska spełnia się w roli mamy. Na swoim profilu na Instagramie pokazała przygotowania do sylwestra. Ma do tego świetną pomocnicę, która pomaga jej w dobieraniu dodatków.

Anna Wendzikowska przygotowuje się do sylwestra z córką

Chociaż praca Anny Wendzikowskiej wymaga od niej ciągłych podróży, to dziennikarka stara się znaleźć czas dla swoich najbliższych. Ze swoimi córkami uwielbia kreatywne zabawy. Na swoim profilu na Instagramie pokazała przygotowania do sylwestra. Próżno na nim szukać cekinowych sukienek, ale błysk zdecydowanie jest.

Anna Wendzikowska - przygotowania do sylwestra

Dziennikarka wraz z córką zabrały się do tworzenia biżuterii na zabawę sylwestrową. "Przygotowania do najgorętszej nocy w roku czas start. W ruch od razu idą koraliki i błyskotki. Wspólnie tworzymy na jutro biżuterię. Jutro będziemy dobierać kreacje. Czas wspólnej zabawy przed nami" – napisała w opisie pod fotografią.

Obserwatorom dziennikarki bardzo spodobał się sielankowy obraz. Docenili, że dziennikarka pobudza kreatywność córki. Pojawiło się również wiele życzeń na nowy rok. "Szczęścia w nowym roku!", "Cudownie wyglądacie", "To cudowne, że nie spędzacie czasu przed ekranami", "Piękny obrazek" – pisali fani.

Anna Wendzikowska pokazała pokój córki

Wśród komentarzy pojawiły się również głosy internautów, którzy zachwycali się pokojem dziewczynki. Nie ma się co dziwić. Wnętrze robi wrażenie. Pastelowe kolory i mnóstwo zabawek od razu mówią, kto jest właścicielem tej sypialni. Uwagę zwracają również półki w kształcie domków, które są wypełnione pluszakami.