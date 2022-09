Anna Wendzikowska o debiucie Małgorzaty Rozenek-Majdan w "DDTVN". Podołała wyzwaniu?

"Dzień Dobry TVN" przyciąga same największe gwiazdy. Do grona nowych prowadzących programu dołączyli właśnie Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński, którzy musieli zmierzyć się z niełatwym zadaniem. Jak im poszło podczas debiutu? Co na ich temat sądzą osoby z branży? To zdradziła była gwiazda programu Anna Wendzikowska.