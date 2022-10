Anna Żukowska i Marta Trojanowska: Zmarłych sprawy doczesne już nie obchodzą. Dla ich bliskich to początek końca

A: To w Polsce wciąż jest nielegalne. Kremacje to nadal świat paradoksów. Krewny jednej z moich rozmówczyń został skremowany w Warszawie. Nie mogła osobiście odebrać prochów ze spopielarni, bo może to zrobić jedynie zakład pogrzebowy, który później przekazał jej urnę do rąk. Wróciła z nią Krakowa. Nie mogła jej jednak wnieść do kościoła na mszę pogrzebową. Zasady jasno wskazują, że powinien zrobić to pracownik zakładu pogrzebowego. A przecież przewiozła ją przez pół Polski.