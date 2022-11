Antek Królikowski chce zawalczyć o syna. Jakie kroki podjął?

- To jest coś niesamowitego i kocham Vincenta. Te wszystkie decyzje, które podejmujesz, to podejmujesz ze świadomością tego, że za chwilę zobaczy to twój potomek, że to, co robisz w życiu, będzie dla kogoś jakimś wzorem. Ja to od lat miałem też tak z rodzeństwem, ale to jest inny level - stwierdził.