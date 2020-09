Ashley Graham o karmieniu piersią. "Mam zamrażarkę pełną mleka"

Ashley Graham jest ikoną ruchu ciałopozytywności . Ale wyrasta też na ważną postać w świecie rodzicielstwa bliskości . Modelka, która pierworodnego syna urodziła w domu, nosiła go w chuście i od początku karmiła piersią, jest zaprzeczeniem stereotypu matki - modelki, której dziecko psuje karierę i która w 6 tygodni po porodzie porzuca malca na rzecz światowych wybiegów.

Ashley Graham i najważniejszy gadżet: laktator

Fakt faktem, że macierzyństwo Graham przypadło na dość specyficzny moment - czas pandemii i izolacji na niespotykaną skalę. Aktorka większość tego okresu spędziła w rodzinnej Nebrasce, w otoczeniu najbliższej rodziny. Przyszła jednak pora, na powrót do pracy. Świat mody, po miesiącach zamrożenia, wraca do pracy w starym trybie. A wrzesień to czas tygodni mody.