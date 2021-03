Autorka "365 dni" nie spełniła obietnicy. Sprawę skomentowała Katarzyna Bonda

Autorka kryminałów Katarzyna Bonda pisze bardzo poczytne książki, które cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Ponad rok temu wyjawiła, że czeka na trylogię od Blanki Lipińskiej, aby zapoznać się z fenomenem erotyku "365 dni". Teraz prawda wyszła na jaw, a Bonda nie omieszkała sprawy skomentować.

Gdy kilka lat temu Blanka Lipińska wydała swój pierwszy erotyk prawdopodobnie nawet nie przypuszczała, że spotka się on z tak dużym zainteresowaniem. Książka została zekranizowana i obecnie można oglądać film na platformie Netflix. Choć jest najchętniej i najczęściej wyszukiwaną produkcją, doczekała kilku nominacji do Złotych Malin.

Pisarka wciąż czeka na paczkę

Na początku 2020 roku Katarzyna Bonda pytana o to, czy zna twórczość Blanki Lipińskiej, szczerze przyznała, że nie miała okazji ich przeczytać. Powód był prozaiczny – nie otrzymała obiecanych książek od samej autorki erotyków. Jednocześnie Bonda dodała, że gratuluje Lipińskiej, bo robi dokładnie to, co lubi i nie przejmuje się komentarzami.

Katarzyna Bonda od lat cieszy się dużą popularnością. Jej kryminały mają bardzo dużą rzeszę fanów, co bardzo cieszy pisarkę. Kilka lat temu przyznała, że ma nadzieję dotrzeć do jak największej liczby czytelników. Jednak nie uniknęła krytyki pod swoim adresem. Bonda zgodziła się bowiem na obniżenie tantiem po to, aby jej książki w przystępnych cenach trafiły do marketów. Dzięki swojej pewności siebie i działaniom, pisarka może poszczycić się dużą sławą, ponieważ uznawana jest za mistrzynię w swoim gatunku.

Bonda często bywa pytana o to, co sądzi o różnego rodzaju książkach spoza jej tematyki. Pisarka zazwyczaj jest powściągliwa w swoich opiniach, ale za każdym razem podkreśla, że na rynku książki jest miejsce dla wielu gatunków. Niedawno po raz kolejny autorka "Okularnika" została zapytana o Blankę Lipińską i o to, czy jeszcze czeka na obiecane książki.

"Jeszcze nie dostałam przesyłki. Może pandemia ją powstrzymała, jest koronawirus. Nie czekam. Już tak długo to nie czekam. Czytam teraz głównie kryminały. W swoim domu mam tzw. szafę wstydu nieprzeczytaną, więc mam co czytać. To nie jest tak, że spędza mi to sen z powiek. Ale film widziałam" - powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".

Bonda w dalszej części wywiadu została także zapytana o nominacje do Złotych Malin dla "365 dni": " W dziale literatury nie mamy konkursu na najgorszą książkę. Cieszę się" - przyznała.

