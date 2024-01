Awaria aplikacji Biedronka. Skarg od klientów jest coraz więcej

Część użytkowników straciła dostęp do aplikacji

Każdy, kto zdecydował się na odinstalowanie i zainstalowanie aplikacji ponownie, spotkał się z poważnym problemem. Sieć sklepów zdecydowała się przywrócić do Google Play starszą wersję aplikacji. Po ponownym zalogowaniu i podaniu kodu na telefonie użytkowników pojawia się komunikat "Twoje konto zostało już przeniesione do nowej aplikacji Biedronki. Prosimy o korzystanie tylko z nowej wersji". Nowa wersja aplikacji nie jest jednak dostępna, co komplikuje sprawę.