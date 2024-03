"Baba za kierownicą autobusu?". Na Podkarpaciu to wciąż rzadkość

- Z Moderówki, gdzie mieszkam, do Jedlicza, skąd ruszam, to tylko pięć minut. Witam się z kolegami, biorę kluczyk do autobusu i robię poranny przegląd: sprawdzam światła, poziom oleju, płyny - do spryskiwaczy i chłodnicy, koła, czy w którymś nie ma kapcia. O 5.20 podjeżdżam na przystanek w Jedliczu – opisuje.