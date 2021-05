Bała się samotności. Brytyjska modelka nie chciała dłużej żyć

Policja znalazła list samobójczy w domy 30-latki w Runcorn w Cheshire, ale nie podano do wiadomości publicznej jego treści. Śledczy nie wiedzą, co skłoniło młodą kobietę do tak tragicznej w skutkach decyzji. Dopiero matka zmarłej zdecydowała się na oficjalne oświadczenie, w którym wyjawiła dramatyczną prawdę o córce.