Barszcz, tragedia, szampan, cud. Święta pielęgniarek

Weronika: - Pacjenci robią wszystko, by na Wigilię wrócić do domu. Do bliskich. Nawet ci, którzy wcześniej nie bardzo słuchali zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów, nagle zaczynają natłuszczać rany i regularnie ćwiczyć. Ich stan diametralnie się poprawia i na święta dostają wypis, choć lekarze początkowo nie dawali na to szans. Wtedy radość jest nie do opisania.