Barszcz wyjdzie doskonały. Sekretem jest jeden składnik

Niezwykle ważne są również warzywa, których użyjemy do przygotowania zupy. W święta lepiej nie oszczędzać i kupić dobre buraki od sprawdzonego dostawcy. Coraz częściej mówi się też o tym, aby buraków do barszczu nie obierać, tylko dokładnie umyć i wyszorować (szorstką stroną gąbki lub druciakiem). Tak przygotowane warzywa wkładamy do garnka z zimną wodą i dopiero wtedy stawiamy na kuchenkę i gotujemy. Po zagotowaniu ogień zmniejszamy do minimum, nie dopuszczając do kolejnego wrzenia.