Basia Kurdej-Szatan nie zdradza terminu porodu. Henryk jest starszy, niż przypuszczamy?

Kiedy urodził się syn Basi Kurdej-Szatan?

Jedna z użytkowniczek zasugerowała, że Barbara Kurdej-Szatan zbytnio dzieli się prywatnością i epatuje wizerunkiem maluszka. Ostro napisała: "Dla mnie to przesada, aby pierwszego dnia wypuszczać od razu tyle zdjęć dziecka do internetu" - napisała. I zasugerowała, żeby "troszkę nauczyć się klasy" od Maffashion. "Nie obserwuję pani Szatan, ale dziennie muszę oglądać jej kilkanaście zdjęć. Mogła ten najcudowniejszy czas zostawić dla siebie i rodziny" - dodała.

Aktorka zareagowała błyskawicznie i nie miała zamiaru się tłumaczyć, ale dała do zrozumienia, że Henryk jest starszy, niż przypuszczamy: "A skąd Pani wie, że to był pierwszy dzień? To Wy tak myślicie, otóż nie był! Ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci, ani czwarty! A mój czas jest zawsze tylko dla mnie i to ja o nim decyduję"!