Beauty blender. Jak go używać? Lepszy oryginał czy podobny zamiennik?

Beauty blender – co to jest?

Beauty blender to pierwsza gąbka do makijażu, jaka kiedykolwiek powstała. Została wymyślona w czasie popularyzacji technologii HD, kiedy to duże zbliżenia na twarz powodowały spostrzeżenie niemal wszystkich niedoskonałości na twarzy. Era Beauty blendera wyparła stosowanie metody air brush, czyli makijażu natryskowego. Gąbki do makijażu pozwalają na uzyskanie równie dobrego, ale zarazem szybszego sposobu na telewizyjny efekt. Beauty blender ma ergonomiczny kształt, a wykorzystana do produkcji pianka nie wchłania nadmiaru podkładu do środka, ale zapewnia przyleganie produktu do powierzchni gąbki.