Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wraz z ojcem Rydzykiem po raz kolejny oferuje możliwość uczestniczenia w "Sylwestrze z wartościami". Przypomnijmy, że rok temu chętni mogli wziąć udział w wydarzeniu, które trwało od 29 grudnia 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku. Zeszłoroczna opłata wynosiła 150 zł. W trakcie tych kilku dni uczestnicy mieli czas na wspólne refleksje, modlitwę oraz zabawę przy muzyce. Jak wygląda sytuacja w tym roku?

"Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!" najwyraźniej spotkał się z pozytywnym odbiorem, bo w 2024 roku ogłoszono drugą edycję wydarzenia. W sieci pojawił się oficjalny wpis w tej sprawie.

Pod opisem wydarzenia pojawił się formularz zgłoszeniowy. Zostały też podane koszta, jakie poniesie każdy uczestnik. Bilet, w stosunku do cen z 2023 roku, nieco podrożał, bo zamiast 150 złotych zapłacimy 230. "Wszelkie pozostałe koszty (zakwaterowanie etc.) są pokrywane z funduszu 1.5 proc. przekazanego na rzecz fundacji Nasza przyszłość" - podkreślono.

