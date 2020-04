Modne sukienki na wiosnę. Boho, tropiki czy mini – którą wybierzesz dla siebie?

Gdy pogoda sprzyja nieco dłuższym spacerom, warto pomyśleć o modnych sukienkach na wiosnę . W końcu po długim czasie oczekiwania, nareszcie możesz pokazać swoje nogi. Codzienne przechadzki czy nawet pobyt w pracy urozmaicisz wiosenną sukienką, która stanie się głównym elementem twoich stylizacji. Jeśli jeszcze nie wiesz na co się zdecydować, poniżej znajdziesz zestawienie trendy sukienek na wiosnę.

Modne sukienki na wiosnę – mini z falbankami

Modne sukienki na wiosnę – tropikalne wzory

Co prawda klasyczne kwiaty są zawsze trendy wzorem na modnych sukienkach na wiosnę, ale tym razem warto wziąć pod uwagę tropikalne rośliny. Idealnie wkomponują się z wyrazistym tłem, np. czerwienią albo zielenią. Często napotkasz na modele z drapowaniami, które pięknie podkreślą każdą kobiecą sylwetkę. Jeśli chcesz przenieść się w minutę w gorące tropiki, wybierz modną sukienkę z wzorami przypominającymi dżunglę. Do tego wygodne klapki , mała torebka na łańcuszku i możesz podbijać świat.

Modne sukienki na wiosnę – powrót boho

Od dłuższego czasu w świecie mody królują nawiązania do dawnych stylów. Tym razem w modnych sukienkach na wiosnę nie mogło zabraknąć nieśmiertelnego boho, który zdecydowanie wpisuje się w panujące trendy. Długa zwiewna sukienka to wszystko, czego potrzebujesz na wiosnę. Wybieraj modele z kilkoma warstwami cienkiego materiału, aby kreacja sprawiała wrażenie jeszcze bardziej retro romantycznej. Do takich modnych sukienek na wiosnę dopasujesz szereg dodatków, które za każdym razem przyniosą inny efekt – długie wisiorki, lekkie szale, sandały, kapelusz czy okulary przeciwsłoneczne.