Bikini poszło w odstawkę. Jej strój to hit na lato

Jej strój to kwintesencja lata

Ale nie była to jedyna stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan tego dnia. Wcześniej gwiazda telewizji wypoczywała w morelowym secie wykonanym z materiału frotte, który kilka sezonów temu zagościł w wakacyjnej modzie. Komplet składał się z krótkich spodenek i micro topu z głębokim dekoltem. Rozenek-Majdan dobrała do tego lnianą koszulę w tym samym kolorze. Dobrze wie, że jak stawiać na monochromatyczne looki na lato, to tylko w bieli lub soczystych odcieniach.