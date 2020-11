Błańska: droga od oblecha do feministy

"Chętnie wysłucham o drodze, którą Wojewódzki, Durczok i Hołownia przebyli od bycia oblechami do stania się feministami" – mówi Błańska i zaprasza znanych mężczyzn do swojego programu, by opowiedzieli o swoich przemianach.

W Polsce nadal trwają protesty kobiet (Getty Images)