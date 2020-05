Borys Szyc jest zmęczony ojcostwem. Przyznaje, że nie jest mu łatwo

Borys Szyc dzieli obowiązki związane z opieką nad dzieckiem z żoną i nie ukrywa, że są to bardzo angażujące zajęcia. Jest zmęczony i brakuje mu odskoczni, takiej jak, chociażby swobodny spacer bez maseczki. Mimo trudów aktor czuje jednak, że nastał dobry okres w jego życiu.

"Nieustannie coś się zmienia, a my improwizujemy. Uczymy się nie przyzwyczajać do wielu rzeczy. Z powodu epidemii spadło nam tyle planów, a życie mimo to toczy się dalej" – powiedział.