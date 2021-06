Brak winietek na weselach. Pomysł, który może skończyć się fatalnie

Ekspertka zdaje sobie sprawę, że niekiedy na jednej sali znajdą się goście, którzy niekoniecznie przepadają za sobą. – Jeśli są to np. rodzice po rozwodzie, a nie chcemy żadnego z nich faworyzować, to sugeruję główny stolik naprzeciwko państwa młodych przeznaczyć dla najbliższych przyjaciół. Z kolei mamę posadzić przy najbliższym stole po lewej stronie, a tatę przy innym stole, po prawej. Oczywiście powinni być ustawieni frontem do państwa młodych – instruuje.