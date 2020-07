Budowa włosa. Czy wiesz, z czego się składa, i jak powstaje włos? Informacje, które warto znać

Budowa włosa – jakie są warstwy?

Pierwsza wymieniona warstwa w budowie włosa zbudowana jest z nachodzących na siebie łusek. Innymi słowy, pełni ona funkcję ochronną, dlatego przy zniszczonych pasmach można zauważyć na niej mniej lub bardziej znaczące ubytki. Jeśli chodzi o korę, to zbudowana jest z barwnika i komórek, dlatego też jest najgrubszym elementem. W przypadku rdzenia to występuje one w centrum kory, ale jedynie posiadacze grubych kosmyków mają go w budowie włosa.