Krople żołądkowe na włosy. Czy rzeczywiście ten sposób dobrze działa na pasma?

Krople żołądkowe na włosy są po prostu mieszanką ekstraktu różnych ziół. Mają specyficzny i charakterystyczny ostry zapach, co może nie wszystkim przypaść do gustu. Jednakże ten mankament to naprawdę niewielka niedogodność, ponieważ ze względu na zawartość cennych substancji krople wspaniale zadziałają na skalp. Co jeszcze warto wiedzieć o kroplach żołądkowych na włosy?